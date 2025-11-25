Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zadeklarował oficjalnie, że jego państwo jest gotowy, by wysłać wojsko na Ukrainę. Jak wyjaśnił, chodzi o sytuację, gdy dojdzie do zakończenia obecnego konfliktu. Celem żołnierzy brytyjski stanie się ochrona Kijowa.

Starmer spotkał się w Wołodymyrem Zełenskim. Rozmawiano m.in. o o tzw. „koalicji chętnych”. Brytyjski premier zapewnił, że wojsko pozostaje w gotowości do wysłania na Ukrainę, gdyby doszło do zawieszenia broni.

Wielka Brytania jest gotowa wysłać wojska na ziemię, aby chronić Kijów, jeśli nastąpi przerwanie działań wojennych. Premier oświadczył, że Ukraina może liczyć na wsparcie Wielkiej Brytanii podczas kontynuacji negocjacji. Przywódcy podkreślili znaczenie kontynuowania prac koalicjantów nad przygotowaniem rozmieszczenia sił wielonarodowych po zakończeniu działań wojennych” – informuje „The Guardian”.

Wątpliwości nie pozostawił sam Starmer. „Czy Wielka Brytania jest nadal gotowa do wysłania wojsk na ląd w przypadku zaprzestania działań wojennych? Odpowiedź brzmi: tak. Takie jest nasze obecne stanowisko” – powiedział szef rządu.

Źr. dorzeczy.pl