W Sierakowie na drodze wojewódzkiej nr 631 doszło w niedzielę rano (30 listopada) do dramatycznego wypadku. Około godz. 8:30 zderzyły się dwa samochody osobowe — opel oraz volkswagen. Siła uderzenia była tak duża, że jeden z pojazdów wpadł do rowu.

Jak przekazał mł. asp. Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji, 69-letni kierowca opla został przewieziony do szpitala, a pasażer volkswagena zmarł na miejscu. Wstępne ustalenia funkcjonariuszy wskazują, że za tragedię odpowiada 29-letni kierowca volkswagena. Badanie wykazało u niego 2 promile alkoholu. Jakby tego było mało, mężczyzna miał dwa aktywne zakazy prowadzenia pojazdów i był poszukiwany listem gończym w celu odbycia kary więzienia.

Od podejrzanego pobrano krew do dalszej analizy pod kątem obecności narkotyków. Po wytrzeźwieniu zostanie przewieziony do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszy poważne zarzuty — najpewniej w warunkach recydywy.

To nie jedyna tragedia na mazowieckich drogach w ostatnich dniach. W sobotę wieczorem, 29 listopada, w Puznówce (pow. garwoliński) śmierć poniósł kolejny kierowca. Według relacji służb mężczyzna z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w barierki.

Mimo długiej reanimacji nie udało się uratować jego życia. Jak poinformowali strażacy z OSP Gocław, podróżująca z nim kobieta oraz dwoje dzieci odniosły lekkie obrażenia i zostały przetransportowane do szpitala. Policja ustala okoliczności zdarzenia.

