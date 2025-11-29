Najnowszy sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski sprawdził, czy Polacy uważają, że PiS powróci do władzy w 2027 r. Ponad połowa badanych jednoznacznie uważa, że tak się właśnie stanie.

„Czy zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem, że Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wróci do władzy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku?” – zapytano w sondażu United Surveys.

Wyniki okazują się dość jednoznaczne. Aż 52,8 proc. ankietowanych nie ma wątpliwości, że PiS powróci do władzy w wyniku kolejnych wyborów parlamentarnych. W tej grupie 15,9 proc. badanych wyraziło zdecydowaną pewność co do powrotu tej formacji do władzy. Natomiast 36,9 proc. raczej zgadza się z takim scenariuszem.

Inne zdanie przedstawiło 35,7 proc. badanych. Według nich PiS nie odzyska władzy. W tej grupie 20,2 proc. raczej się z tym nie zgadza, a 15,5 proc. zdecydowanie odrzuca taką możliwość. Niezdecydowanych pozostaje 11,5 proc. respondentów.

Sondaż zrealizowano w dniach 14-16 listopada, metodą CATI&CAWI (Computer Assisted Telephone Interview and Computer Assisted Web Interview), na próbie 1000 osób.

Źr. Interia; WP