Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia na ECR Kongresie Młodych powrócił do wydarzenia sprzed lat. Opowiedział o tajnym spotkaniu z Angelą Merkel, a dokładnie o zachowaniu ówczesnej kanclerz Niemiec.

Kaczyński opowiedział o spotkaniu z Angelą Merkel, do jakiego doszło 12 lipca 2016 roku na zamku Meseberg pod Berlinem. „Rozmowa była, ale rzeczywiście nie przyniosła żadnych rezultatów. Nic ciekawego tak naprawdę się tam nie wydarzyło” – rozpoczął.

Prezes PiS wspomniał, że pytał wtedy Merkel o stosunek Niemców do Polaków. Ta jednak nie zamierzała odpowiedzieć wprost.

„Zbyła to milczeniem. W ogóle wszystkie wszystkie trudniejsze sprawy zbywała milczeniem, chociaż była bardzo miła w innych wymiarach tej rozmowy. Przy końcu to, bez opowiadanie o szczegółach, aż za miła” – opowiadał Kaczyński.

Prowadzący spotkanie europoseł PiS Adam Bielan wskazał, że w drodze na spotkanie prezes prosił, by „pani kanclerz pana prezesa jakoś za mocno nie ściskała”. „Ale to zostawmy. Było zabawnie” – ocenił Jarosław Kaczyński. Następnie wybuchł śmiechem.

Źr. Polsat News