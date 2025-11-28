Prezydent USA Donald Trump zapowiedział podjęcie zdecydowanych działań wymierzonych w nielegalną imigrację w Stanach. Nawiązał do zamachu na żołnierzy Gwardii Narodowej USA, do jakiego niedawno doszło w Waszyngtonie.

Żołnierze amerykańskiej Gwardii Narodowej padli w Waszyngtonie ofiarami ostrzału ze strony imigranta z Afganistanu. Sierżant Sarah Beckstrom zmarła w czwartek w wyniku odniesionych obrażeń. Z kolei sierżant Andrew Wolfe nadal walczy o życie.

Donald Trump opublikował obszerny i bardzo mocny wpis w mediach społecznościowych. Zapowiedział, że na stałe wstrzyma migrację ze wszystkich krajów Trzeciego Świata, aby umożliwić systemowi amerykańskiemu pełne odrodzenie. „Oficjalna populacja cudzoziemców w Stanach Zjednoczonych wynosi 53 miliony osób (według spisu powszechnego), z których większość korzysta z pomocy społecznej. Pochodzi z krajów upadłych, więzień, szpitali psychiatrycznych, gangów lub karteli narkotykowych” – czytamy.

„Oni i ich dzieci są wspierani przez masowe świadczenia od patriotycznych obywateli amerykańskich, którzy ze względu na swoje piękne serca nie chcą otwarcie narzekać ani sprawiać kłopotów w żaden sposób. Znoszą to, co stało się z naszym krajem, ale to ich zżera! Migrant zarabiający 30 000 dolarów i posiadający zieloną kartę otrzyma około 50 000 dolarów rocznie w postaci świadczeń dla swojej rodziny” – pisze Trump.

„Rzeczywista populacja imigrantów jest znacznie wyższa. To obciążenie uchodźcami stało się główną przyczyną dysfunkcji społecznych w Ameryce, czego nie było po II wojnie światowej (niedostatek szkół, wysoka przestępczość, degradacja miast, przepełnione szpitale, niedobór mieszkań i ogromne deficyty itp.)” – dodał Trump.

Przeczytaj również:

Źr. dorzeczy.pl