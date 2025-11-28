Węgierski premier Viktor Orban udał się w piątek do Moskwy na rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wizyta skupia się na kwestiach dostaw energii oraz potencjalnych ścieżkach zakończenia konfliktu zbrojnego na Ukrainie. To kolejne spotkanie liderów, które podkreśla unikalną pozycję Węgier w relacjach z Kremlem.

Jak poinformował sam Orban w mediach społecznościowych, podróż do Moskwy ma na celu omówienie kluczowych zagadnień dla węgierskiej gospodarki i bezpieczeństwa energetycznego. Głównym tematem rozmów mają być dostawy gazu ziemnego i ropy naftowej, od których Węgry pozostają silnie uzależnione mimo unijnych wysiłków na rzecz dywersyfikacji źródeł energii. Premier podkreślił również chęć dyskusji nad pokojowym rozwiązaniem wojny w Ukrainie, co wpisuje się w jego wcześniejsze inicjatywy dyplomatyczne.

Spotkanie odbywa się w Moskwie, a jego termin – piątek, 28 listopada 2025 roku – został potwierdzony przez węgierskie media już kilka dni wcześniej. Nieoficjalnie mówiło się o wizycie od początku tygodnia, jednak rząd w Budapeszcie nie konsultował jej z przywódcami Unii Europejskiej, co wzbudziło dodatkowe spekulacje na temat intencji Orbana.

Kontekst stosunków węgiersko-rosyjskich

Węgry pod rządami Fideszu, partii Orbana, utrzymują bliskie więzi z Rosją, nawet po inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Budapeszt konsekwentnie blokuje niektóre unijne sankcje wobec Moskwy i sprzeciwia się zwiększaniu pomocy militarnej dla Kijowa. To podejście wynika przede wszystkim z zależności energetycznej. Rosja dostarcza większość gazu i ropy na Węgry, co czyni kraj podatnym na wahania cen i dostaw.

Ostatnie osobiste spotkanie Orbana z Putinem miało miejsce w lipcu 2024 roku, również w Moskwie, gdzie omawiano podobne kwestie. Od tego czasu sytuacja geopolityczna uległa zmianie, m.in. w związku z wyborami prezydenckimi w USA i planami administracji Donalda Trumpa na 2025 rok, które mogą wpłynąć na dynamikę konfliktu ukraińskiego.

Źródło: Onet