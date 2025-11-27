Aleksandr Łukaszenka stwierdził, że rzekomo „wszyscy” chcieliby, aby rozmowy pokojowe dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie toczyły się w Mińsku. Zdaniem Łukaszenki znalazł się tylko jeden wyjątek w osobie Wołodymira Zełenskiego.

Podczas wizyty w Kirgistanie Łukaszenka odniósł się m.in. do konfliktu na Ukrainie. stwierdził, że „wszyscy” zgadzają się na rozmowy pokojowe na Białorusi, na współpracę z Białorusią” z wyjątkiem ukraińskiego prezydenta.

„Z wyjątkiem Wołodii Zełenskiego. Czym mu tak dopiekłem? Dlatego nawet o tym nie wspominam” – żalił się Łukaszenka. W jego ocenie rozmowy powinny toczyć się w formacie „mińskim”, ale po stronie państw zachodnich, oprócz Niemiec i Francji, powinny zasiąść również Stany Zjednoczone.

„Wczoraj powiedziałem: jeśli będzie to konieczne (…), najnormalniejszą sprawą jest powrót lub kontynuacja negocjacji z 2015 roku” – powiedział Łukaszenka.

Białoruski przywódca dodał, że wierzy jednak, że Kijów „zgodzi się na ten traktat pokojowy”, ponieważ – jak twierdzi – „w przeciwnym razie straci kraj całkowicie”. „Naprawdę mamy nadzieję, że tak się stanie. Naturalnie, naszym zdaniem, niektóre siły w Europie muszą zrezygnować z konfrontacji” – dodał.

Łukaszenka dodał, że plan pokojowy opracowany przez USA, to „dobra podstawa do negocjacji”, ale „przygotowano go w pośpiechu”. „Musi zostać przedstawiony w przystępnej formie. Tak, aby wszystko było szczegółowo opisane, co do metra, kilometra i każdej drobnostki” – podkreślił.

Źr. Polsat News