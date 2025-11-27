Wstrząsające sceny w okolicach Wągrowca w województwie wielkopolskim. Wypadek karetki zakończył się śmiercią kierowcy. Pojazdem podróżowały jeszcze trzy osoby, których stan nie zagraża życiu.
Jak informuje Polsat News, w pobliżu Wągrowca karetka pogotowia uderzyła w drzewo. Na miejscu dwukrotnie lądował śmigłowiec LPR, po to by pomóc kierowcy pojazdu, który znajdował się w stanie krytycznym, a następnie przetransportować pasażerów karetki.
Dziennikarze Polsat News dowiedzieli się od policji, że 67-letni kierowca karetki z nieznanych przyczyn uderzył w drzewo. Akcja ratunkowa rozpoczęła się bardzo szybko, ale pomimo tego wypadek karetki zakończył się tragicznie. Nie udało się uratować życia kierowcy.
Oprócz kierowcy karetką podróżował ratownik medyczny i dwie kobiety w wieku 90 i 60 lat, które transportowano do szpitala. Życiu tych osób nic nie zagraża.
Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
Przez wiele godzin na miejscu panowały poważne utrudnienia.
Przeczytaj również:
- Odeszła ikona mody i literatury. Miała 56 lat
- Weto na kolejne ustawy. Karol Nawrocki dosadnie o swojej decyzji
- Ostre słowa Tuska o Nawrockim – „to sabotaż”
Źr. Polsat News