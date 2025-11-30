Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha publicznie podziękował Polsce za gest wykonany przez prezydenta. Karol Nawrocki ogłosił niedawno, że odwołał zaplanowane spotkanie z Viktorem Orbanem. Do reakcja na wizytę węgierskiego premiera w Moskwie.

„To naprawdę dobra decyzja” – ocenił Sybiha we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych. Nawiązał w ten sposób do informacji, że Karol Nawrocki nie spotka się z Orbanem w Budapeszcie.

„Pokazuje zasadnicze stanowisko Polski i jej silne poczucie solidarności, potwierdzając zobowiązanie do jedności i bezpieczeństwa Europy w kluczowym momencie” – dodał ukraiński minister. „Dziękujemy, Polsko” – podsumował.

Dziękujemy, Polsko 🇺🇦🇵🇱 https://t.co/CiY52hs5Xh — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 30, 2025

Wcześniej Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta ogłosił decyzję. „Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślal, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez Premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu” – poinformował.

Źr. X; dorzeczy.pl