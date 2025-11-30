Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotni wieczór, że ukraińscy negocjatorzy jeszcze tego samego dnia udadzą się do Stanów Zjednoczonych. W krótkim oświadczeniu na platformie X prezydent Ukrainy podkreślił, że rozmowy oparte na tzw. punktach genewskich nie zostają przerwane, lecz przechodzą do kolejnego etapu.

Jak zaznaczył Wołodymyr Zełenski, amerykańscy partnerzy zachowują „konstruktywne podejście”, a dyplomacja obu państw pracuje bez przerwy. – Dialog oparty na punktach genewskich będzie kontynuowany. Dyplomacja pozostaje aktywna. Strona amerykańska wykazuje konstruktywne podejście, a w nadchodzących dniach możliwe jest doprecyzowanie ustaleń – napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych.

Prezydent dodał, że ukraińska delegacja otrzymała konkretne wytyczne na kolejną rundę rozmów i ma działać zgodnie z najważniejszymi priorytetami Kijowa. Podkreślił również, że po raz pierwszy proces negocjacyjny zyskał szansę na wejście w finałowy etap. – Całkiem realne jest sfinalizowanie działań w nadchodzących dniach, aby ustalić, jak zakończyć wojnę z godnością – stwierdził.

Tymczasem „Wall Street Journal” zwraca uwagę, że towarzyszące amerykańsko-rosyjskim negocjacjom wątki gospodarcze mogą mieć ogromne znaczenie dla dalszego biegu wydarzeń.

Według gazety Kreml świadomie wysyła sygnały, że rosyjski rynek znów może otworzyć się dla amerykańskiego kapitału – i jak podkreślają źródła dziennika, część firm z USA już przygotowuje się do powrotu na rosyjski rynek. Zdaniem „WSJ” może to być jeden z elementów kalkulacji Moskwy w obecnych rozmowach.

