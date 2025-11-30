Władimir Putin zatwierdził budżet Rosji na 2026 rok, w którym priorytetem stały się rekordowe nakłady na sektor zbrojeniowy. Plan finansowy przewiduje najwyższe od czasu rozpadu ZSRR środki na armię i struktury bezpieczeństwa, przy deficycie szacowanym na 1,6 proc. PKB.

Zgodnie z danymi podawanymi przez rosyjskie media, na wojsko i zakup uzbrojenia przeznaczono 12,93 bln rubli, co stanowi ponad jedną trzecią całego budżetu. Wraz z wydatkami MSW i innych służb specjalnych sektor siłowy pochłonie łącznie niemal 39 proc. wydatków państwa — znacznie więcej niż w latach poprzedzających wojnę.

Rząd wprowadzi równocześnie podwyżkę VAT z 20 do 22 proc. oraz nowe obciążenia podatkowe na import elektroniki, argumentując to potrzebą wyrównania zasad konkurencji i dodatkowego zasilenia finansów publicznych.

Wzrost kosztów militarnych oznacza cięcia w innych obszarach. Udział środków przeznaczonych na politykę społeczną i gospodarkę zostanie ograniczony, a służba zdrowia szczególnie odczuje skutki zmian — m.in. poprzez znaczną redukcję funduszy na program „Długie i aktywne życie” i cofnięcie części inwestycji modernizacyjnych.

Dodatkowo reforma dotycząca małych przedsiębiorstw likwiduje dotychczasowe ulgi podatkowe, co zwiększy obciążenia tej grupy firm. Eksperci zwracają uwagę, że kumulacja podwyżek i cięć może mieć trwałe konsekwencje dla kondycji społeczeństwa i rosyjskiej gospodarki w kolejnych latach.

