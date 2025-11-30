Sławomir Mentzen krytycznie ocenił ostatnią decyzję Karola Nawrockiego. Prezydent Polski ogłosił, że odwołuje zaplanowane spotkanie z Viktorem Orbanem, bo ten spotkał się z Putinem.

O decyzji Nawrockiego poinformował w niedzielę Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta. „Odwołując się w swej polityce do dziedzictwa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który podkreślal, że bezpieczeństwo Europy zależy od solidarnego działania, także w dziedzinie energii, w związku ze zrealizowaną przez Premiera Viktora Orbana wizytą w Moskwie i jej kontekstem, Prezydent K. Nawrocki zdecydował się ograniczyć program swojej wizyty na Węgrzech wyłącznie do szczytu prezydentów Grupy Wyszehradzkiej w Ostrzyhomiu” – poinformował.

Decyzja prezydenta wywołała lawinę komentarzy. Głos zabrał również Sławomir Mentzen. który przypomniał, z jakimi politykami Putin ostatnio się spotkał. „Z Putinem w ostatnim czasie oprócz Orbana spotkali się Trump, Xi Jinping i Modi, przywódcy najpotężniejszych państw na świecie” – czytamy.

„Będziemy ich teraz wszystkich bojkotować? Czy zbojkotowalibyśmy też rozmowy pokojowe z Rosją, gdyby ktoś jakimś cudem zaprosił nas do stołu?” – kpił Mentzen.

Polityk uważa, że należy utrzymywać dobre relacje z Węgrami. „Mamy z Orbanem trochę wspólnych interesów i warto o nie dbać. Nie rozumiem tego demonstracyjnego odwołania spotkania z nim. Jeżeli nawet z Węgrami nie będziemy rozmawiać, to z kim w tej Unii możemy się dogadać?” – pyta retorycznie Mentzen.

