Zbigniew Ziobro ostro zareagował na publikację Kamila Dziubki w Onecie na temat Marii Kurowskiej. Dziennikarz opisywał wiadomość e-mail, w której Kurowska miała wskazywać, komu przyznać dotację z Funduszu Sprawiedliwości.

Według artykułu opublikowanego na portalu, Kurowska wysyłała urzędnikom dyspozycje dotyczące podpisywania umów z gminami w powiatach jasielskim i krośnieńskim. Autor tekstu Kamil Dziubka powoływał się nawet na konkretną wiadomość e-mail. Kurowska zaprzecza, aby kiedykolwiek wysyłała taką wiadomość.

Kurowska zażądała przeprosin oraz ujawnienia osoby, która przekazała mu e-mail z 24 lipca 2020 roku. Jak zapewnia, nigdy nie wysyłała takiej wiadomości, ktoś ją zatem spreparował. Sprawę skomentował również Ziobro.

Ziobro interweniuje

Zwrócił się bezpośrednio do Dziubki. „Jeden z opisanych przez Pana maili posłanki Marii Kurowskiej, i to ten, kluczowy, z którego wynika, że rzekomo chciała kontrolować umowy z Funduszem Sprawiedliwości w jej okręgu wyborczym, nie istnieje” – pisze Ziobro.

„Są dwa wyjaśnienia. Pierwsze: Pan wymyślił tego maila co stawia Pana w bardzo złej sytuacji procesowej o moralnej nie wspomnę. Albo drugie: sfabrykowano materiał dowodowy do którego Pan dotarł i kosztem pana dziennikarskiej reputacji chciano zaszkodzić posłance „podkręcając” sprawę. Pan zaś informacji nie zweryfikował rzetelnie” – czytamy.

„Chciałbym wierzyć, że mamy do czynienia z drugą wersją. W takiej jednak sytuacji ta sprawa to nie tylko naruszenie dóbr osobistych posła Rzeczypospolitej, ale też fałszerstwo dowodów i bezpodstawne prokurowanie oskarżenia. Kancelaria prawna dla celów procesowych zabezpieczyła skrzynkę pocztową pani poseł. Jest tam zachowana jej cała korespondencja w tym kontakty z Ministerstwem Sprawiedliwości. Pani Poseł dała Panu 24 godziny, na ujawnienie osoby, od której otrzymał Pan spreparowanego, nieprawdziwego maila. Po tym czasie jej prawnicy złożą w sądzie pozew przeciwko Panu i Pańskiej redakcji Onet, wobec tego kłamliwego paszkwilu. Tworzenie fałszywych dowodów to był sposób dziania ubecji. Wobec kłamliwego paszkwilu nie może nie być reakcji” – podsumował Ziobro.

