Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował apel m.in. do „wszystkich linii lotniczych”. Zapowiedział, że przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą zostanie zamknięta. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o możliwej interwencji zbrojnej USA w tym kraju.
„Wszystkie linie lotnicze, piloci, handlarze narkotyków i handlarze ludźmi, proszę wziąć to pod uwagę: Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą i wokół niej zostanie zamknięta. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump” – brzmi pełny wpis amerykańskiego prezydenta.
Od wielu tygodniu Stany Zjednoczone zwiększały swoją obecność wojskową w regionie. Oficjalnym celem ma być zwalczenie zaangażowania przywódcy Nicolasa Maduro w dostarczaniu narkotyków do USA. Amerykańskie wojsko wielokrotnie chwaliło się niszczeniem łodzi przemytniczych.
Jednocześnie Amerykanie nie wykluczali interwencji zbrojnej w Wenezueli. Nie wiadomo jednak, czy w ogóle do niej dojdzie, a jeśli tak to czy będzie to operacja lądowa, czy jedynie lotnicza. Jedno jest pewne. Donald Trump swoim wpisem znacznie zwiększył prawdopodobieństwo zaognienia konfliktu.
Sam Maduro zaprzecza oskarżeniom o zaangażowanie w handel narkotykami. Twierdzi, że prezydent Donald Trump dąży do odsunięcia go od władzy.
Przeczytaj również:
- Donald Trump opublikował najmocniejszy wpis. „Nie będziecie tu długo”
- USA zaproszą Polskę na prestiżowy szczyt? Zaskakujące doniesienia
- Putin przerywa milczenie ws. planu pokojowego! „Niektóre punkty brzmią śmiesznie”
Źr. Interia