Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump opublikował apel m.in. do „wszystkich linii lotniczych”. Zapowiedział, że przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą zostanie zamknięta. W ostatnich tygodniach wiele mówiło się o możliwej interwencji zbrojnej USA w tym kraju.

„Wszystkie linie lotnicze, piloci, handlarze narkotyków i handlarze ludźmi, proszę wziąć to pod uwagę: Przestrzeń powietrzna nad Wenezuelą i wokół niej zostanie zamknięta. Dziękuję za uwagę. Prezydent Donald Trump” – brzmi pełny wpis amerykańskiego prezydenta.

Od wielu tygodniu Stany Zjednoczone zwiększały swoją obecność wojskową w regionie. Oficjalnym celem ma być zwalczenie zaangażowania przywódcy Nicolasa Maduro w dostarczaniu narkotyków do USA. Amerykańskie wojsko wielokrotnie chwaliło się niszczeniem łodzi przemytniczych.

Jednocześnie Amerykanie nie wykluczali interwencji zbrojnej w Wenezueli. Nie wiadomo jednak, czy w ogóle do niej dojdzie, a jeśli tak to czy będzie to operacja lądowa, czy jedynie lotnicza. Jedno jest pewne. Donald Trump swoim wpisem znacznie zwiększył prawdopodobieństwo zaognienia konfliktu.

Sam Maduro zaprzecza oskarżeniom o zaangażowanie w handel narkotykami. Twierdzi, że prezydent Donald Trump dąży do odsunięcia go od władzy.

To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2025

Przeczytaj również:

Źr. Interia