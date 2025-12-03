Dramatyczne sceny w Krakowie. W okolicy Ronda Kocmyrzowskiego nastąpiło zderzenie tramwajów, w którym ucierpiało wiele osób. Wciąż nieoficjalne szacunki mówią nawet o 35 osobach.

Zderzenie tramwajów miało miejsce o godz. 17:57 – informuje radio RMF FM. Świadkowie, na których powołuje się rozgłośnia, relacjonują, że przy dojeździe do Ronda Kocmyrzowskiego jeden tramwaj uderzył w drugi. Doszło do poważnych uszkodzeń.

„33 osoby zostały lekko ranne. Im udzielono pomocy na miejscu” – mówi dla RMF FM rzecznik krakowskiego MPK Marek Garncarczyk. Jeden z motorniczych doznał ciężkich obrażeń i trafił do szpitala. Strażacy musieli użyć ciężkich narzędzi hydraulicznych, aby wydobyć go z zakleszczonego pojazdu.

Na miejscu trwa akcja służb. Kierowcy musza liczyć się z dużymi korkami i utrudnienia w tym rejonie. Garncarczyk poinformował, że usuwanie utrudnień może potrwać dłużej.

Linie 1, 5, 9, 14, 52 kierowane na trasy objazdowe – informuje MPK Kraków w mediach społecznościowych.

#utrudnienia_mpk: ul. Bieńczycka na kierunek Rondo Kocmyrzowskie – zatrzymanie w ruchu – wypadek. Linie 1, 5, 9, 14, 52 kierowane na trasy objazdowe. — MPK S.A. w Krakowie (@MPK_Krakow) December 3, 2025

