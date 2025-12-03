Dramatyczne sceny w Krakowie. W okolicy Ronda Kocmyrzowskiego nastąpiło zderzenie tramwajów, w którym ucierpiało wiele osób. Wciąż nieoficjalne szacunki mówią nawet o 35 osobach.
Zderzenie tramwajów miało miejsce o godz. 17:57 – informuje radio RMF FM. Świadkowie, na których powołuje się rozgłośnia, relacjonują, że przy dojeździe do Ronda Kocmyrzowskiego jeden tramwaj uderzył w drugi. Doszło do poważnych uszkodzeń.
„33 osoby zostały lekko ranne. Im udzielono pomocy na miejscu” – mówi dla RMF FM rzecznik krakowskiego MPK Marek Garncarczyk. Jeden z motorniczych doznał ciężkich obrażeń i trafił do szpitala. Strażacy musieli użyć ciężkich narzędzi hydraulicznych, aby wydobyć go z zakleszczonego pojazdu.
Na miejscu trwa akcja służb. Kierowcy musza liczyć się z dużymi korkami i utrudnienia w tym rejonie. Garncarczyk poinformował, że usuwanie utrudnień może potrwać dłużej.
Linie 1, 5, 9, 14, 52 kierowane na trasy objazdowe – informuje MPK Kraków w mediach społecznościowych.
Źr. RMF FM; X; facebook