W poniedziałek 1 grudnia na torach w Zabrzu doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem pociągu Pendolino kursującego na trasie Gdynia–Gliwice.

Jak poinformował jeden z pasażerów, podczas jazdy uszkodzona została boczna szyba składu. Po przyjeździe do Gliwic obsługa natychmiast powiadomiła policję. Na szczęście żaden przedmiot nie wpadł do wnętrza pociągu, jednak skład został wycofany z dalszej trasy w celu dokładnego sprawdzenia stanu technicznego.

W związku z incydentem odwołano przejazdy na odcinku Gliwice–Katowice. Pasażerowie mogli skorzystać z alternatywnych połączeń Kolei Śląskich. Policja w Zabrzu traktuje zdarzenie jako zniszczenie mienia i prowadzi dochodzenie. Funkcjonariusze apelują do świadków, którzy mogli widzieć incydent, o kontakt, aby wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Śledczy zakładają, że uszkodzenie szyby miało miejsce na torach w Zabrzu i nie wykluczają udziału osób trzecich w zdarzeniu. Do czasu zakończenia dochodzenia Koleje Śląskie zapowiedziały kontynuowanie kursów zastępczych i monitorowanie bezpieczeństwa pociągów na całym odcinku.

Incydent w Zabrzu pokazuje, jak ważne jest szybkie reagowanie służb i obsługi pociągów w sytuacjach zagrożenia. Dzięki sprawnej interwencji pasażerowie uniknęli niebezpieczeństwa, a policja rozpoczęła dochodzenie, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia i zapobiec podobnym incydentom w przyszłości.

