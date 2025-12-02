Polacy, którzy padli ofiarą niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej, powinni otrzymać odszkodowania od Niemców – podkreślił w swoim wpisie Karol Nawrocki.

Według Nawrockiego, sprawiedliwość wymaga, by odpowiedzialność finansowa spoczywała na kraju, który dopuścił się przemocy i represji. W ocenie Prezydenta RP sytuacja, w której Polska miałaby sama pokrywać skutki własnej krzywdy, jest sprzeczna z logiką i historią.

– Wbrew historycznej prawdzie, wbrew logice, wbrew jakimkolwiek wartościom jest to, żeby Naród, który cierpiał prześladowania, sam potem za tę ofiarę musiał zapłacić – napisał w swoich mediach społecznościowych Karol Nawrocki.

Prezydent zwrócił również uwagę, że kwestia odszkodowań nie jest jedynie sprawą finansową, lecz także moralną i symboliczną. Wskazał, że pamięć o ofiarach powinna być połączona z konkretnymi działaniami państwa niemieckiego wobec Polaków, którzy doświadczyli zbrodni wojennych.

Wpis Nawrockiego wywołał szeroką dyskusję w przestrzeni publicznej, dotyczącą nie tylko kwestii reparacji, ale także roli Polski w przypominaniu o historii II wojny światowej i konieczności jej rzetelnego upamiętnienia. Eksperci podkreślają, że temat odszkodowań od Niemiec powraca cyklicznie w debacie publicznej, a stanowisko Karola Nawrockiego wpisuje się w długofalową politykę pamięci historycznej i ochrony interesów polskich ofiar wojny.

Przeczytaj również: