Kazik Staszewski trafił do szpitala, gdzie umieszczono go na oddziale intensywnej opieki medycznej. Legendarny lider Kultu poinformował w mediach społecznościowych, że minionej nocy sytuacja z jego zdrowiem była bardzo poważna.

Kazik Staszewski opublikował w czwartek niepokojące nagranie ukazujące go na szpitalnym łóżku. „Zostaję zatrzymany w szpitalu na Sorze. Sprawa jest poważniejsza .Mówią coś o sepsie. Ten ból czułem już w Łodzi. Było źle już wtedy ale trzba było zakończyć. Próbowałem ratować się jak mogłem a g*wno mogłem. Wygląda , że koncerty teneryfskie za zakończą obu tras. Wolę żyć” – napisał.

Muzyk nawiązał do niedawnego skandalu z jego udziałem podczas występu w Zielonej Górze. Wokalista wystąpił w tak złym stanie, że później spadła na niego fala krytyki. Po wszystkim przeprosił i obiecał zwrot pieniędzy za bilety. Teraz okazuje się, że było to pokłosie jego złego stanu zdrowia.

W kolejnym wpisie Kazik relacjonuje, że usłyszał od lekarzy, że w nocy mógł spełnić się nawet najgorszy scenariusz. „Po serii badań doktory powiedzieli , żę dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś.Pewnie będę mnie kroić” – czytamy.

Później Kazik opublikował jeszcze zdjęcie szpitalnego sufitu na jego sali. Poinformował, że zostanie tam co najmniej na kilka kolejnych dni.

