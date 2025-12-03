Sławomir Mentzen wywołał burze publikując w mediach społecznościowych grafikę z Donaldem Tuskiem. To dalszy ciąg afery z wypowiedzią szefa rządu o tym, że Polska może zapłacić odszkodowania ofiarom zbrodni niemieckich z czasów II wojny światowej.

„Ciężko w to uwierzyć, ale tak było!” – napisał w serwisie X Sławomir Mentzen. Do wpisu dodał grafikę ukazującą Tuska stylizowanego na… rudego Hitlera, który mówi: „Polacy zapłacą za zbrodnie wojenne!”.

Ciężko w to uwierzyć, ale tak było! pic.twitter.com/RE7iMcngop — Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) December 2, 2025

To komentarz lidera Konfederacji do ostatniej wypowiedzi Tuska. Podczas wspólnej konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec zadeklarował, że Polska może płacić odszkodowania ofiarom niemieckich zbrodni z II wojny światowej. „Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić” – powiedział Tusk.

Grafika wywołała burzę w sieci. W środę w Radiu ZET Bogdan Rymanowski zapytał Mentzena, czy to nie przesada. „Czy pan nie przesadził? To ma związek z poczuciem pewnej kultury i taktu?” – dopytywał.

Mentzen szybko odpowiedział. „Jeśli druga strona może robić ze mnie taliba, to ja mogę robić z Tuska rudego Niemca. Takie są reguły debaty” – odparł. „Cały przemysł medialny, zgrupowany wokół Donalda Tuska, robi ze mnie czarnego luda i oskarża mnie o wszystkie możliwe niegodziwości” – dodał.

Źr. dorzeczy.pl; X