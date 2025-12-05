W Sejmie odbyło się tajne posiedzenie rządu, podczas którego premier Donald Tusk poruszył kwestie bezpieczeństwa państwa. Głos w tej sprawie zabrali dwaj posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Po konsultacjach z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym zdecydowano o zamknięciu pierwszej części obrad dla mediów i osób postronnych. Tajna sesja miała miejsce w piątkowy poranek, a jej tematem miały być m.in. kwestie związane z tzw. „kryptoaferą” i możliwym rosyjskim śladem w sprawie.

Po wyjściu z sali poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński podkreślił, że informacje przedstawione przez premiera były nowe i druzgocące. – Zatkało mnie. Te informacje są nowe, druzgocące, poskładane w jeden obraz. Bardzo mocno wyjaśniają, z czym mamy do czynienia – powiedział.

Jego wypowiedź potwierdził Mariusz Witczak, zaznaczając, że także prezes PiS Jarosław Kaczyński był zaskoczony skalą poruszonych kwestii. – Na początku nie rozumiał, ale potem uciszał swoje otoczenie, bo zdawał sobie sprawę z wagi wystąpienia premiera – dodał polityk.

Tajne posiedzenie pokazuje rosnące napięcie wśród polityków i wagę zagadnień związanych z bezpieczeństwem narodowym. Premier Tusk podkreślił znaczenie szybkiej reakcji państwa i spójnego podejścia do przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom.

Przeczytaj również: