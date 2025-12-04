Najnowszy sondaż przeprowadzony przez ośrodek Opinia24 wskazuje, że największym poparciem cieszy się Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce niezmiennie należy do PiS-u. Tymczasem trzecia w zestawieniu Konfederacja notuje największy wzrost poparcia.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, to KO mogłaby liczyć na 31,7 proc. głosów. To mniej o 1,3 pkt. proc. w porównaniu do tego, co wskazywał poprzedni sondaż tej samej pracowni.

Poparcie drugiego w stawce Prawa i Sprawiedliwości plasuje się na poziomie 25,1 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego względem poprzedniego badania odnotowała spadek poparcia o 2,3 pkt proc.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 14,6 proc. ankietowanych. Jednocześnie to ta formacja notuje największy wzrost poparcia ze wszystkich ugrupowań, i wynosi on 2 pkt. proc.

Poza podium, ale nadal w Sejmie znalazły się: Nowa Lewica – 6,6 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc. Z kolei poniżej progu wyborczego: Partia Razem – 4,6 proc., Polska 2050 – 2,8 proc., PSL – 1,2 proc. z kolei 6,2 proc. ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddaliby głos.

Źr. dorzeczy.pl