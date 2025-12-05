W piątkowym głosowaniu Sejm nie odrzucił weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Ta decyzja oznacza, że nowe przepisy, mające na celu wzmocnienie kontroli państwa nad aktywami cyfrowymi, nie wejdą w życie.

Ustawa o aktywach kryptowalutowych miała wprowadzić mechanizmy pozwalające państwu na skuteczniejszą nadzór nad rynkiem, który zdaniem rządu jest narażony na infiltrację przez zagraniczne podmioty. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się na weto, argumentując, że proponowane rozwiązania niosą ryzyko nadużyć. Wśród głównych zastrzeżeń znalazły się przepisy umożliwiające szybkie blokowanie stron internetowych firm kryptowalutowych, niejasne zasady blokad domen oraz brak przejrzystości w mechanizmach nadzoru.

Dodatkowo, prezydent podkreślił, że opłaty nadzorcze mogłyby utrudnić działalność małych przedsiębiorstw i startupów, jednocześnie faworyzując duże zagraniczne korporacje oraz banki. Według oświadczenia rzecznika prezydenckiego, Rafała Leśkiewicza, weto ma na celu ochronę wolności obywateli, ich własności oraz stabilności państwa.

Głosowanie w Sejmie i stanowisko rządu

Podczas posiedzenia Sejmu posłowie nie zebrali wystarczającej większości, by odrzucić prezydenckie weto. Premier Donald Tusk aktywnie apelował o jego uchylenie, wskazując na poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego. W swojej wypowiedzi premier podkreślił, że rynek kryptowalut jest podatny na działania obcych wywiadów, grup mafijnych oraz podmiotów powiązanych z Rosją i Białorusią. Zaznaczył, że w jednym z urzędów skarbowych zarejestrowano setki takich firm, a jedna z wiodących spółek ma powiązania z rosyjskim kapitałem, praniem pieniędzy i nawet zaginięciami osób.

Tusk skierował swoje słowa bezpośrednio do posłów Prawa i Sprawiedliwości, sugerując wpływ tej firmy na prawicowe środowiska. Debata odbyła się częściowo w trybie tajnym, gdzie omawiano ślady rosyjskich wpływów w skandalach związanych z kryptowalutami.

Zgodnie z przepisami, aby przyjąć ustawę ponownie i zarazem odrzucić weto prezydenta, potrzebna była większość 3/5 głosów. Za wnioskiem zagłosowało 243, przeciw 192, żaden nie wstrzymał się od głosu. – Wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów (261 głosów) Sejm nie uchwalił ponownie ustawy z dnia 7 listopada 2025 roku o rynku kryptoaktywów – ogłosił Marszałek Sejmu

