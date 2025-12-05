Zbigniew Bogucki podczas obrad Sejmu skierował do premiera szereg pytań dotyczących jego wcześniejszych decyzji w sprawach bezpieczeństwa państwa i stosunków z Rosją. Uderzył też w Donalda Tuska i doczekał się reakcji.

Szef Kancelarii Prezydenta RP pytał, po której stronie stał premier, gdy strzegła granicy polska Straż Graniczna i kiedy komentował kryzys migracyjny określając przybyszy jako „biednych ludzi”. Bogucki przypomniał również decyzje premiera dotyczące polityki energetycznej, takie jak darowanie długu Gazpromowi czy wypowiedzi o niepotrzebności gazoportu w Świnoujściu.

Gdzie pan był, po ruskiej czy po polskiej stronie? – pytał wielokrotnie, podkreślając, że działania premiera powinny być zgodne z interesem państwa, a nie kierowane osobistymi odczuciami.

– Gdzie pan był, kiedy pan na granicy stawał, kiedy polscy funkcjonariusze strzegli tej granicy i mówili, że trzeba jej bronić. A pan mówił, że to są biedni ludzie. Gdzie pan był, po ruskiej czy po polskiej stronie? Gdzie pan był, jak różne gwiazdki i celebryci obrażali polski mundur? Gdzie pan był wtedy, kiedy darował pan dług Gazpromowi? Gdzie pan wtedy był? Gdzie pan był wtedy, kiedy pan mówił, że niepotrzebny jest gazoport w Świnoujściu? Po której stronie pan był i tak można wymieniać bardzo długo i to nie jest panie premierze powód do uśmiechu, ponieważ chciałbym mieć premiera polskiego rządu, który w zasadniczych kwestiach państwa, m.in. bezpieczeństwa, nie kieruje się rozedrganiem – mówił bliski współpracownik Karola Nawrockiego, Prezydenta RP.

Na słowa Boguckiego w pewnym momencie zareagował Tusk. Chodziło o zwrot: „chciałbym mieć premiera polskiego rządu…”. Tusk poderwał się z miejsca i krzyknął w stronę Boguckiego: „No, ale nie masz chłopie”. Wszystko zostało uwiecznione na nagraniu.

💥 To chyba najlepsze podsumowanie 👇@BoguckiZbigniew mówi: Chciałbym mieć premiera polskiego rządu.



Donald Tusk mówi: No.. ale nie masz chłopie!



KURTYNA. pic.twitter.com/mw4oH3AGtN — Andrzej Śliwka 🇵🇱 (@SliwkaAndrzej) December 5, 2025

