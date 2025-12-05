Czeczeński watażka Ramzan Kadyrow oświadczył, że jego wojska znajdują się w gotowości do uderzenia na Europę. To jego reakcja na niedawną wypowiedź Władimira Putina, który deklarował, że Rosja już teraz jest gotowa do wojny z państwami zachodnimi.

Kadyrow zareagował na niedawną groźbę Putina pod adresem państw europejskich. „Nie będziemy się na pewno przejmować formalnościami, Władimirze Władimirowiczu” – napisał na Telegramie. Zaznaczył przy tym, że jego ludzie „czekają jedynie na rozkaz”.

Kadyrow nie szczędził przechwałek. Twierdzi, że rzekomo jego wojska szybko zakończyłyby potencjalny konflikt. „Wszystko skończy się bardzo szybko i na pewno nie na korzyść tych, którzy postanowili wypowiedzieć wojnę Rosji” – zapewnił.

„Mam jedno pytanie, Władimirze Władimirowiczu: jeśli to wszystko się zacznie, nie obrazisz się na nas, jeśli oni od razu będą DOBROWOLNIE przepraszać? (pisownie oryginalna – red.)” – dodał Kadyrow.

Źr. Interia