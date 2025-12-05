W ostatnim czasie Francja zmierzyła się z poważnym wyzwaniem bezpieczeństwa. Wojsko otworzyło ogień do grupy niezidentyfikowanych dronów, które pojawiły się nad kluczową instalacją militarną.

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem nad bazą Ile-Longue, położoną w regionie Bretanii na zachodzie Francji. Ta ściśle chroniona instalacja jest domem dla czterech okrętów podwodnych z napędem atomowym, stanowiących filar francuskiej strategii odstraszania nuklearnego. Co najmniej jeden z tych okrętów zawsze pozostaje w gotowości operacyjnej na morzu, co podkreśla jej strategiczne znaczenie.

Według doniesień, siły zbrojne wykryły pięć dronów krążących bezpośrednio nad terenem bazy. Personel wojskowy, w tym marynarka wojenna, natychmiast zareagował, otwierając ogień. Nie podano jednak informacji, czy którykolwiek z dronów został trafiony lub zestrzelony. Żandarmeria wojskowa została powiadomiona o incydencie, co wskazuje na wszczęcie formalnego dochodzenia.

To nie pierwszy raz, gdy drony pojawiają się w pobliżu tej lokalizacji. W poprzednim miesiącu odnotowano podobne obserwacje w okolicy, choć nie bezpośrednio nad samą bazą. Te powtarzające się zdarzenia sugerują możliwy wzorzec działań, które mogą być próbą testowania systemów obronnych.

Jak Francja chroni swoje aktywa nuklearne?

Baza Ile-Longue jest jedną z najbardziej strzeżonych i tajnych lokalizacji we Francji. Jej rola w utrzymaniu równowagi sił nuklearnych sprawia, że jest priorytetem dla systemów obrony. Wojsko francuskie dysponuje zaawansowanymi środkami do wykrywania i neutralizacji zagrożeń powietrznych, w tym radarami i systemami antydronowymi. Mimo to, rosnąca dostępność tanich dronów komercyjnych komplikuje te wysiłki. Władze francuskie nie wydały jeszcze oficjalnego komentarza na temat pochodzenia dronów czy ewentualnych podejrzanych. Śledztwo trwa, a incydent ten może skłonić do wzmocnienia protokołów bezpieczeństwa w całej Europie.

Źródło: DoRzeczy