Duża delegacja ze Szwecji przyjedzie do Polski. Państwo, które od jakiegoś czasu wchodzi w skład NATO, wysyła najważniejsze osoby do Warszawy.

O tym fakcie w serwisie „X” poinformował Aleksander Olech, który wymienił skład szwedzkiej delegacji. Ta przybędzie do Polski w marcu tego roku, a dokładnie w dniach 10-12 marca. Delegacja jest pokaźna, a w jej skład wchodzi nawet król.

– Delegacji ze Szwecji do Polski: w dniach 10-12 marca: Jego Królewska Mość Karol XVI Gustaw Król Szwecji i Jej Królewska Mość Królowa Sylwia, Minister Spraw Zagranicznych Maria Malmer Stenergard, Minister Obrony Pål Jonson, Minister ds. Obrony Cywilnej Carl-Oskar Bohlin, Minister Kultury Parisa Liljestrand i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szwecji Diana Janse. Mocno – napisał Olech na swoim profilu w serwisie „X”.

Delegacja ze #Szwecja 🇸🇪 do #Polska 🇵🇱 w dniach 10-12 marca: Jego Królewska Mość Karol XVI Gustaw Król Szwecji i Jej Królewska Mość Królowa Sylwia, Minister Spraw Zagranicznych Maria Malmer Stenergard, Minister Obrony Pål Jonson, Minister ds. Obrony Cywilnej Carl-Oskar Bohlin,… — Aleksander Olech (@AleksanderOlech) January 22, 2026

Wpis Olecha udostępnił na swoim profilu znany analityk i geostrateg – Jacek Bartosiak. Wyraził on nadzieję, że wizyta przyniesie pewien przełom w kwestii całego regionu. – Oby to otworzyło nową epokę w naszym regionie – napisał.

Szwecja to kraj, który posiada zaawansowaną obronę cywilną. Szwedzkie siły zbrojne w ostatnich latach przeszły intensywną modernizację i rozbudowę, co jest odpowiedzią na pogarszające się środowisko bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego oraz na północy Europy. Kraj przywrócił pobór, zwiększył budżet obronny do poziomu zgodnego ze standardami NATO, a także zainwestował w rozwój wojsk lądowych, marynarki i lotnictwa – w tym w zakup nowoczesnych myśliwców Gripen oraz wzmocnienie obrony wybrzeża i zdolności do prowadzenia działań na Gotlandii. Równolegle Szwecja pogłębia integrację z systemami sojuszniczymi po przystąpieniu do NATO, rozbudowując interoperacyjność i uczestnicząc w wielonarodowych ćwiczeniach, co znacząco zwiększa jej potencjał odstraszania w regionie.

