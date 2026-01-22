Wystąpienie Donalda Trumpa, w którym amerykański prezydent komentował postawę Emmanuela Macrona odbiła się szerokim echem na całym świecie. W Polsce za to furorę robi tłumaczenia Magdaleny Fitas-Czuchnowskiej, która przekładała słowa Trumpa na nasz język.

Podczas swojego wystąpienia w Davos, w trakcie którego Trump poruszył wiele ogólnoświatowych wątków, odniósł się także do Emmanuela Macrona – prezydenta Francji. Prezydent USA nawiązał do cen leków, które w USA są sprzedawane po wyższych cenach niż w Europie. Trump twierdzi, że naciskał na Macrona, by ten podniósł ceny, a jeśli tego nie zrobi, groził nałożeniem ceł.

Amerykański prezydent drwił również z Macrona odnosząc się do ciemnych okularów, w których wystąpił w Davos prezydent Francji. Patrząc na jego okulary przeciwsłoneczne, miał zapytać: „Co się do diabła stało?”, czym rozbawił publiczność. W dalszej części wypowiedzi komplementował Macrona za „twardą” linię negocjacyjną w rozmowach o cenach leków. – Lubię go, naprawdę go lubię. Trudno w to uwierzyć, prawda? – mówił, jednocześnie sugerując, że przez ponad trzy dekady Francja miała wykorzystywać Stany Zjednoczone w tej kwestii.

W sieci furorę robi jednak, co innego. Chodzi o tłumaczenie wystąpienia Trumpa na antenie stacji TVN24 przez tłumaczkę Magdalenę Fitas-Czuchnowską. Kobieta w nietypowy sposób przekładała wypowiedź prezydenta USA na język polski. Zresztą, zobaczcie sami:

Za to tłumaczenie powinno być jakaś specjalna nagroda dla @MagdaFitas pic.twitter.com/meVfEvbOuh — 𝕸𝖔𝖗𝖌𝖊𝖓𝖘𝖙𝖊𝖗𝖓 (@Morgenstern616) January 22, 2026

Przeczytaj również: