Donald Tusk przed unijnym szczytem w czwartek w Brukseli wypowiedział się na temat relacji pomiędzy Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi. Polski premier zaczął podważać istnienie dobrych stosunków z USA.

Tusk podczas rozmowy z dziennikarzami powiedział, że relacje Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych znalazły się w kryzysie. Jak podkreślił, trzeba je chronić, „choć dziś jest to o wiele trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej”.

„Od początku staram się koleżankom i kolegom z Unii Europejskiej tłumaczyć, że przymilanie się, ustępstwa, okazywanie słabości, to nie jest metoda. Wtedy partnerzy nas nie szanują, już nie mówiąc o przeciwnikach. Dobrze, że Unia się mobilizuje i nabiera zaufania do własnych możliwości. Ale źle byłoby, żeby z tego zrobić jakiś antyamerykanizm” – mówił Tusk.

„Tradycje amerykańskie w Europie są dość żywe. Ok, teraz jest kryzys, najpoważniejszy od lat, trzeba mieć dużo cierpliwości i spokoju, ale więzi transatlantyckie to nie jest coś mierzone na miesiące, a nawet na lata. To są całe dekady, dzięki którym żyjemy” – kontynuował Tusk.

Premier zwrócił uwagę, aby rozróżniać dwa rodzaje postaw. „Jako premier Polski uważam, że dla nas Stany Zjednoczone są absolutnie najważniejszym partnerem, jeżeli mowa o naszym bezpieczeństwie. To dla nas naturalne, że pełni funkcję przywódczą. Ale bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, także w Waszyngtonie, różnicę między dominacją a przywództwem. Przywództwo jest okej” – powiedział Tusk.

Źr. dorzeczy.pl; RMF FM