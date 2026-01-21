Prezydent Karol Nawrocki uczestniczy w środowym panelu dotyczącym bezpieczeństwa europejskiego w Davos. W pewnym momencie zabrał głos na temat wydatków na obronność przeznaczanych przez państwa Sojuszu.

W zasadzie od wybuchu wojny na Ukrainie tematem debaty publicznej jest wysokość środków przeznaczanych na obronność przez państwa NATO. Dyskusja wzmogła się po tym, gdy prezydentem USA został Donald Trump, który zaczął to dość mocno artykułować.

Trump podkreślał, że Ameryka nie zamierza pokrywać większości wydatków, przy biernej postawie niektórych państw – członków Sojuszu. Prezydent USA stanowczo apelował, by państwa europejskie zwiększyły środki, a następnie przejęły większą część odpowiedzialności za bezpieczeństwo na Starym Kontynencie.

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos głos w tej sprawie zabrał również polski prezydent – Karol Nawrocki. – USA płaci 65% wydatków na NATO, a Europa 35%. Musimy rozważyć, co ma Trump do powiedzenia ws. bezpieczeństwa, bo jest za nie odpowiedzialny – powiedział.

W tym momencie wymowna była reakcja szefa NATO – Marka Rutte. Lider Sojuszu wymownie kiwał głową i wskazywał na Nawrockiego dając tym samym do zrozumienia, że zgadza się ze stanowiskiem polskiego prezydenta. Zresztą, zobaczcie sami.

