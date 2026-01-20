Donald Tusk opublikował wpis w mediach społecznościowych nawiązujący do roszczeń USA do terytorium Grenlandii. Premier polskiego rządu postanowił podgrzać nastroje przeciwko Stanom Zjednoczonym.

Donald Trump coraz dosadniej domaga się przejęcia przez USA terytorium Grenlandii. Dania otwarcie się sprzeciwia i uzyskała poparcie swego stanowiska przez część państw europejskich. W odpowiedzi prezydent USA zagroził nowymi wysokimi cłami na towary handlowe.

We wtorek Parlament Europejski odmówił ratyfikacji umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. To kolejny krok eskalujący sytuację. Eurodeputowani największej frakcji EPL zapewnili, że samą umowę popierają. Nie zostawili jednak wątpliwości, że do ratyfikacji na razie nie dojdzie ze względu na stanowisko USA wobec Grenlandii.

Sprawę postanowił skomentować w mediach społecznościowych Donald Tusk. „Ustępstwa są zawsze oznaką słabości. Europa nie może sobie pozwolić na słabość – ani wobec wrogów, ani wobec sojuszników” – rozpoczął swój wpis.

„Ustępstwa nie przynoszą żadnych rezultatów, a jedynie upokorzenie. Europejska asertywność i pewność siebie stały się potrzebą chwili” – dodał Tusk.

Appeasement is always a sign of weakness. Europe cannot afford to be weak – neither against its enemies, nor ally. Appeasement means no results, only humiliation. European assertiveness and self-confidence have become the need of the moment. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 20, 2026

Źr. dorzeczy.pl