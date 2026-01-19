Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski nie kryje swoich obaw w związku z rozwojem sytuacji wokół Grenlandii. Prezydent USA Donald Trump nie odpuszcza i cały czas naciska na to, aby wyspa przeszła pod kontrolę Stanów Zjednoczonych.

Sikorski w rozmowie z włoską „Corriere della Sera” usłyszał pytanie o sytuację wokół Grenlandii. Polski minister wprost przyznał, że się niepokoi. „Tak, obawiam się jej. Mieliśmy już konflikt wewnątrz NATO, ten w 1974 roku między Grecją i Turcją. To nie jest doświadczenie do powtórzenia” – powiedział.

Polityk przypominał, że również Polska padła ofiarą rozbiorów dokonywanych przez mocarstwa. „Świat, w którym większe państwa mogą bezkarnie zabrać terytorium sąsiadów to świat, w którym marznie się zimą w swoich domach i w każdym momencie można zostać zbombardowanym” – powiedział Sikorski.

„Stoimy przed alternatywą: chcemy być dobrymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, ale Dania jest naszym partnerem geograficznie bliższym i niezbędną pomocą w kontroli Morza Bałtyckiego. Nie możemy życzyć sobie niczego innego, jak tylko tego, by przeważył zdrowy rozsądek” – ocenił Sikorski.

Minister przyznał, że popierał interwencję w Wenezueli, ale Danię należy traktować inaczej. „Kiedy został zaatakowany Maduro w Wenezueli nie byłem temu przeciwny, także na Kubie jest komunistyczna dyktatura. Ale Grenlandia to demokracja, która szanuje prawo i sojusz w NATO, musi być traktowana inaczej” – stwierdził Sikorski.

