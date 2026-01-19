Donald Trump nie odpuszcza i zaostrza retorykę w sprawie przejęcie Grenlandii. Amerykański prezydent cały czas podnosi kwestie bezpieczeństwa. W najnowszym wpisie zwrócił uwagę, że Dania nie dostosowała się w tym względzie do zaleceń NATO.

„NATO od 20 lat powtarza Danii, że »musicie oddalić rosyjskie zagrożenie od Grenlandii«.” – pisze Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Dodał, że w obecnej sytuacji, to Stany Zjednoczone przystąpią do działania i zrealizują ten postulat. „Niestety, Dania nie była w stanie nic z tym zrobić. Teraz nadszedł czas i to się stanie!!!” – podkreślił Trump.

W ostatnich dniach Trump przechodził do coraz dalej idących kroków. Gdy kilka państw europejskich ogłosiło, że wysyła wojska na Grenlandię, nie trzeba było długo czekać na reakcję. Choć liczba żołnierzy była symboliczna, to prezydent USA i tak zagroził tym państwom 10-procentowymi cłami na towary z perspektywą podniesienia ich do 25 proc.

Źr. dorzeczy.pl