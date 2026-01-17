Prezydent Francji Emmanuel Macron odpowiedział na cios ze strony Donalda Trumpa. Prezydent USA ogłosił w sobotę, że nakłada cła na wszystkie państwa, które postanowiły wysłać wojska na manewry na Grenlandii.

„Francja jest przywiązana do suwerenności i niezależności narodów, w Europie i poza nią. To właśnie te wartości wyznaczają nasze wybory. Na nich opiera się nasze przywiązanie do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz do jej Karty” – napisał Macron w serwisie X.

„Z tego względu wspieramy i będziemy nadal wspierać Ukrainę oraz zbudowaliśmy koalicję chętnych na rzecz trwałego i solidnego pokoju – aby bronić tych zasad i naszego bezpieczeństwa” – zaznaczył Emmanuel Macron.

„Z tego samego powodu zdecydowaliśmy się dołączyć do ćwiczeń zainicjowanych przez Danię na Grenlandii. Bierzemy za to odpowiedzialność. Także dlatego, że chodzi o bezpieczeństwo w Arktyce oraz na krańcach naszej Europy” – dodał Macron.

Prezydent Francji dodał, że „żadne zastraszanie ani groźby nie wpłyną” na postawę Francji. „Groźby wprowadzenia ceł są nie do przyjęcia i nie mają w tym kontekście żadnego uzasadnienia. Europejczycy odpowiedzą na nie w sposób zjednoczony i skoordynowany, jeśli zostaną potwierdzone. Będziemy umieli dopilnować poszanowania suwerenności europejskiej” – napisał Macron.

Zapowiedział rozmowy z przywódcami innych państw europejskich.

Źr. WP