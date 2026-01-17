Zgodnie z zapowiedziami Donald Trump poinformował o ukaraniu państw, które stanęły w obronie Grenlandii. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił nałożenie ceł handlowych na państwa, które wysłały swoich żołnierzy na wyspę.

Trump poinformował o swojej decyzji w mediach społecznościowych. „Dania, Norwegia, Szwecja, Francja, Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Niderlandy oraz Finlandia udały się na Grenlandię w celach nieznanych” – rozpoczął swój wpis.

„Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja dla bezpieczeństwa, stabilności i przetrwania naszej planety. Kraje te, biorąc udział w tej niezwykle niebezpiecznej grze, wprowadziły poziom ryzyka, który jest nie do przyjęcia i nie do utrzymania” – napisał Donald Trump.

Trump ogłosił, że w ramach zemsty nowe cło na towary z wyżej wymienionych krajów będzie od 1 lutego wynosić 10 proc. Na tym jednak nie koniec. „Od 1 czerwca 2026 r. stawka celna zostanie podniesiona do 25 proc.” – podkreślił prezydent.

„Cło to będzie obowiązywać i podlegać zapłacie do momentu zawarcia porozumienia w sprawie pełnego i całkowitego zakupu Grenlandii. Stany Zjednoczone próbują przeprowadzić tę transakcję od ponad 150 lat. Wielu prezydentów podejmowało takie próby – i to z dobrego powodu – lecz Dania zawsze odmawiała. Teraz jednak, ze względu na Złotą Kopułę oraz nowoczesne systemy uzbrojenia, zarówno ofensywne, jak i defensywne, potrzeba pozyskania tego terytorium jest szczególnie istotna” – zaznaczył Trump.

Źr. WP