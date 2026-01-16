Kolejne państwa europejskie zdecydowały się na wysłanie wojsk na Grenlandię w ramach solidarności z Danią. To reakcja na zapowiedzi Donald Trumpa. który dąży do przejęcia wyspy przez USA. Podczas konferencji prasowej pytanie o potencjalną wysyłkę polskich wojsk usłyszał Donald Tusk.

W odpowiedzi na deklaracje Trumpa Dania organizuje manewry „Operation Arctic Endurance”. Wezmą w nich udział żołnierze państw europejskich, którzy stopniowo docierają na Grenlandię. Nie są to duże liczby, bo z Francji na wyspę poleciało 15 żołnierzy, a z Norwegii zaledwie 2.

„Duńskie Siły Zbrojne stale szkolą się w zakresie rozmieszczania zdolności w Arktyce i są obecne w ramach realizacji ogólnych zadań oraz w ramach przygotowań do nadchodzących działań” – napisano w oświadczeniu wydanym przez duńskie dowództwo wojskowe.

W czwartek Donald Tusk usłyszał pytanie, czy na Grenlandię udadzą się również polscy żołnierze. Premier wykluczył udział polskiego wojska w manewrach. Mimo to. skrytykował plany Trumpa. „To byłaby, w sensie politycznym (…) i naszego punktu widzenia, katastrofa. Konflikt czy próba zaboru terytorium państwa, które jest członkiem NATO, przez drugie państwo, które też jest członkiem NATO, i to w dodatku Stany Zjednoczone” – mówił.

„Nie chcę tego antycypować, nie chcę się domyślać, czy to jest możliwe, państwo znacie mój krytyczny stosunek do wielu decyzji i wielu zdarzeń, które mają miejsce po drugiej stronie Atlantyku. Nigdy tego nie ukrywałem” – powiedział.

Źr. Polsat News