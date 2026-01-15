Telewizja Republika przerwała transmisję z konferencji prasowej z Donalda Tuska. Adrian Klarenbach, dziennikarz stacji, powiedział, że pora skończyć z tymi „bredniami”.

Podczas swojego wystąpienia premier Tusk wskazywał, że ma krytyczny stosunek wobec niektórych decyzji podejmowanych „po drugiej stronie Atlantyku”. Nawiązał tym samym do polityki prowadzonej przez obecnego prezydenta USA – Donalda Trumpa.

W pewnym momencie Adrian Klarenbach, dziennikarz TV Republika, który prowadził telewizyjne studio, uznał, że nie ma sensu kontynuować dłużej transmisji z wystąpienia premiera obecnego rządu. – Dobra, skończmy z tymi bredniami, bo człowieka zaczynają diabli brać – powiedział Klarenbach na wizji.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ po chwili siedzący w studio prowadzący powiedział, że jeszcze do niedawna Donald Tusk kreował się na proamerykańskiego polityka. – Ten człowiek niedawno mówił, że jest najbardziej proamerykańskim politykiem – przyznał Klarenbach.

MOMENT WIELKOŚCI REPUBLIKI.



Gdy Tusk znowu zaatakował USA i Prezydenta Trumpa, Klarenbach nie wytrzymał i PRZERWAŁ transmisję.



"Dobra, skończmy z tymi BREDNIAMI, bo cżłowieka zaczynają DIABLI BRAĆ.

Ten człowiek niedawno mówił, że jest najbardziej proamerykańskim politykiem". pic.twitter.com/DumXqHvVZO — Max Hübner (@HubnerrMax) January 15, 2026

Przeczytaj również: