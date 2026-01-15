Premier Donald Tusk poinformował, że 29 i 30 grudnia doszło do cyberataków na elementy polskiej infrastruktury energetycznej. Jak zaznaczył, Polska „obroniła się przed próbami destabilizacji infrastruktury energetycznej; ani przez chwilę nie była zagrożona infrastruktura krytyczna, która decyduje o bezpieczeństwie całego systemu”. Ataki, które rząd wiąże z rosyjskim sabotażem, miały obejmować m.in. próby zakłócenia komunikacji w elektrociepłowniach i instalacjach OZE.

Szef rządu zwołał w tej sprawie pilne spotkanie i uspokajał, że nie istniało ryzyko blackoutu. – Próba ataków na pewne elementy infrastruktury energetycznej nie była próbą, która groziła destabilizacją całego systemu, czy blackoutem w Polsce; to w ogóle nie wchodziło w rachubę – mówił. Według Tuska celem były „punktowe” obiekty, w tym dwie elektrociepłownie, a działania wymierzone były w system zarządzający energią z OZE.

Premier podkreślił, że atak nie spowodował realnych szkód. – Praktycznie nie doprowadził do żadnych negatywnych konsekwencji – oświadczył. Jednocześnie zaznaczył, że „nie ma twardych dowodów, ale wiele na to wskazuje, że te ataki były przygotowane przez grupy wprost związane z rosyjskimi służbami”.

Tusk ostrzegł, by sprawy nie bagatelizować. – Musimy to wszystko traktować bardzo poważnie. To jest nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, to nie jest tylko prąd i ciepło w naszych domach, ale to jest także bezpieczeństwo państwa – powiedział. W jego ocenie kolejne próby ingerencji są wysoce prawdopodobne i wymagają odpowiedniego wzmocnienia systemu ochrony.

Rząd kończy prace nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Tusk zaapelował do prezydenta o szybkie podpisanie nowych regulacji, gdy zakończą procedowanie w parlamencie. – Dzięki tej ustawie będziemy chcieli wyposażyć odpowiednie instytucje w mocne narzędzia kontroli, zdobywania informacji i chronienia polskiego rynku przed takimi systemami, które mogłyby obcym państwom ułatwiać ingerencję – wyjaśnił.

