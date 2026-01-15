Tom Rose, ambasador USA w Polsce, chwali Karola Nawrockiego – Prezydenta RP. Chodzi o jego weto ws. polskiej, przygotowanej przez rząd Donalda Tuska, nowelizacji ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych.

Rose zamieścił wpis w serwisie X. Odniósł się w nim do krytyki, która spadła na Karola Nawrockiego, szczególnie ze strony środowiska Platformy Obywatelskiej, za decyzję o zawetowaniu unijnego aktu o usługach cyfrowych w formie rządowej nowelizacji ustawy.

– Polska rozumie, że konkurencyjność równa się przetrwaniu. Dlatego prezydent Karol Nawrocki zasługuje na wielkie uznanie za zawetowanie przyjęcia przez Polskę karnej i antyamerykańskiej ustawy UE o usługach cyfrowych – napisał amerykański ambasador we wstępie swojego tweeta.

– Ustawa DSA osłabiłaby Polskę na wiele sposobów. Zdławiłaby innowacyjność, ograniczyłaby osiągnięcia, stworzyła ogromne bariery dla nowych podmiotów wchodzących na rynek i praktycznie uniemożliwiłaby polskim firmom skalowanie – pozbawiłaby polską innowacyjność kapitału, a na jej miejsce wcieliła brukselskich biurokratów, prawników i audytorów, a jasne zasady zastąpiłaby swobodą regulacyjną – dodał Rose.

– Polska nie wygrywa, stając się strefą zgodności dla technologii tworzonych gdzie indziej. Polska wygrywa, budując, skalując i eksportując. System, który karze za skalę, zapewnia zależność, a nie suwerenność – zakończył swój wpis dyplomata.

Poland gets it—competitiveness equals survival. That is why President @NawrockiKn deserves great credit for vetoing Polands adoption of the EU’s punitive and anti-American Digital Services Act.



The DSA would have weakened Poland in so many way. It would stifle innovation, punish… — Tom Rose (@TomRoseIndy) January 14, 2026

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się zawetować polską nowelizację ustawy wdrażającej unijny Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act), argumentując swoją decyzję obawami o nadmierne ograniczenia wolności słowa i ryzyko „administracyjnej cenzury” w sieci, jeśli przepisy pozwalałyby organom państwowym decydować o usuwaniu treści lub blokowaniu dostępu do nich. Weto to wywołało szerokie reakcje — od pochwał, m.in. ze strony ambasadora USA w Polsce i części komentatorów, po krytykę ze strony rządu i ekspertów, którzy wskazują, że brak wdrożenia DSA może utrudniać walkę z nielegalnymi i szkodliwymi treściami online oraz narazić Polskę na presję ze strony Unii Europejskiej.

