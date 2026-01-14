Polski resort spraw zagranicznych wydał pilny komunikat. To odezwa do Polaków przebywających w Iranie.

Media podają, że w ciągu najbliższych 24 godzin USA uderzą na Iran. Ma to związek z trwającymi w tym kraju protestami i brutalnym tłamszeniem ich przez tamtejszy reżim. Według doniesień Donald Trump miał już podjąć decyzję o ataku.

Najwyraźniejszym sygnałem zbliżającej się eskalacji stała się nagła ewakuacja części personelu z kluczowych baz. Zarówno Reuters, jak i AFP informują, że amerykańskie dowództwo wydało rozkaz wycofania części pracowników z lotniczej bazy Al-Udeid w Katarze. Sytuacja jest traktowana bardzo poważnie również poza Waszyngtonem.

Teraz informację w tej sprawie przekazał również polski resort spraw zagranicznych. Wezwano wszystkich Polaków, którzy aktualnie przebywają w Iranie, by jak najszybciej opuścili ten kraj i znaleźli schronienie poza jego granicami.

– W związku z niestabilną sytuacją bezpieczeństwa w regionie Zatoki Perskiej i Bliskiego Wschodu, przypominamy o obowiązujących podwyższonych ostrzeżeniach dla podróżujących. Zalecamy bieżące śledzenie komunikatów MSZ i kontakt z przewoźnikami w celu uzyskania najnowszych informacji o lotach i ewentualnych zmianach tras przelotów – napisano w komunikacie opublikowanym w godzinach popołudniowych 14 stycznia.

Kilka godzin później wydano kolejny komunikat. – Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje o natychmiastowe opuszczenie Iranu oraz odradza wszelkie podróże do tego państwa. Sytuacja wewnętrzna w Iranie jest niestabilna – czytamy.

