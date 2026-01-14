Prezydent Karol Nawrocki otrzymał do podpisu ustawę budżetową i sam przyznał, iż nie wie, co z nią zrobić. To natychmiast wywołało lawinę spekulacji na temat możliwości skrócenia kadencji Sejmu. Jednak prof. Krystyna Pawłowicz rozwiewa wątpliwości.

W tamtym tygodniu zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą budżetową i we wtorek trafiła ona na biurko prezydenta Nawrockiego. Zgodnie z Konstytucją ma on 7 dni na decyzję o podpisaniu budżetu lub skierowaniu go do Trybunału Konstytucyjnego. W tym przypadku weto nie przysługuje.

Pytany o sprawę Karol Nawrocki odparł, iż „nie wie, co zrobi” z ustawą budżetową. „Dopuszczam każdą możliwość” — oświadczył. Dodał, że nie podjął jeszcze decyzji o podpisaniu ustawy budżetowej lub skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego.

To od razu wywołało lawinę spekulacji o możliwościach skrócenia kadencji Sejmu. Wątpliwości na ten temat postanowiła rozwiać Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego.

„Prezydent swą decyzją może skrócić kadencję Sejmu tylko, gdy nie otrzyma ustawy budżetowej do podpisu w ciągu 4 miesięcy od złożenia w Sejmie projektu tej ustawy — art. 225 konstytucji. Sejm terminu dotrzymał. Żadne orzeczenie TK nie da takiej podstawy. Procedura budżetowa rozpocznie się najpewniej od nowa. Chyba, że Sejm podejmie uchwałę o samorozwiązaniu. Ale nie podejmie” – napisała w mediach społecznościowych.

