Sławomir Mentzen w rozmowie z Żurnalistą zdradził, ile przyniosły mu dwa szeroko komentowane wywiady z czasu kampanii prezydenckiej 2025. Chodzi o półtoragodzinne rozmowy z Rafałem Trzaskowskim oraz Karolem Nawrockim, które wówczas przyciągnęły ogromną uwagę wyborców na YouTube.

Wywiady okazały się jednym z najbardziej medialnych wydarzeń kampanii w internecie — łącznie zgromadziły blisko 9 mln odtworzeń. Jak wyliczono, materiał z Trzaskowskim uzyskał 4,7 mln wyświetleń, a rozmowa z Nawrockim 4,4 mln. Zainteresowanie przełożyło się również na dynamiczny wzrost kanału Mentzena.

Podczas programu Żurnalista odniósł się do analiz dotyczących zarobków twórcy. – Czytałem taką dobrą analizę, że dwa wywiady z Karolem Nawrockim i z Rafałem Trzaskowskim zarobiły około 173 tys. zł – powiedział prowadzący. Mentzen skorygował te szacunki. – Zarobiły 350 tys. zł – stwierdził polityk, dodając przy tym, że po dużym pikach oglądalności „subskrypcje mu spadają”.

Lider Konfederacji mówił również o osobistych kosztach kampanii. Jak wspominał, był to projekt pochłaniający ogrom czasu i energii. – Był to największy projekt, jaki przeprowadziłem w życiu, niezwykle kosztowny i obciążający właściwie pod każdym względem – powiedział. Wyznał też, że „kampania kosztowała go dosłownie rok życia”. Mentzen podkreślił skalę wysiłku: – Zrobiłem 350 wieców, odwiedziłem wszystkie powiaty w Polsce. Do tego konwencje i różne inne aktywności. To był rok ciężkiej pracy – opowiadał, dodając: – mój organizm po prostu wysiadał.

Choć emocje kampanii prezydenckiej już opadły, ujawnione kulisy pokazują, że internetowe formaty polityczne na dużą skalę mogą być zarówno potężnym narzędziem wpływu, jak i realnym biznesem. Jednocześnie słowa Mentzena o fizycznym i psychicznym obciążeniu przypominają, jak wysoka bywa cena prowadzenia intensywnej kampanii w erze nieustannej obecności medialnej.

