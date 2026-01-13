Robert Lewandowski ponownie znalazł się w centrum uwagi po finałowym starciu o Superpuchar Hiszpanii. Po zakończeniu bezpośrednio do niego zwrócił się prezes Realu Madryt – Florentino Perez.

Napastnik FC Barcelony miał duży wpływ na zwycięstwo swojego zespołu nad Realem Madryt 3:2 — jednym z kluczowych momentów był gol Polaka na 2:1, zdobyty po znakomitej podcince nad Thibautem Courtoisem. Hiszpańskie media podkreślają, że był to jeden z najbardziej efektownych akcentów całego meczu.

Po zakończeniu spotkania doszło również do niecodziennej sceny z udziałem Florentino Pereza. Kamery „Movistar Plus+” wychwyciły, jak prezes Realu podszedł do Lewandowskiego podczas ceremonii medalowej, uścisnął mu dłoń i wypowiedział pod jego adresem słowo „cabron”. W dosłownym tłumaczeniu oznacza ono „skurw****”, co może budzić kontrowersje w Polsce, jednak w Hiszpanii często funkcjonuje jako mocne, lecz serdeczne określenie używane w gronie znajomych.

Perez to Lewandowski jokingly: You scoundrel (smiling).



Perez to Yamal: Congratulations

Dlatego tamtejsze media – m.in. „Mundo Deportivo” – podkreśliły, że słowa Pereza nie miały negatywnego wydźwięku. Przeciwnie, opisano je jako „czułe wyzwisko”, wskazujące na sportowe uznanie i emocje po wyrównanym finale.

Cała sytuacja pokazuje, jak wielkie emocje towarzyszą spotkaniom Barcelony z Realem, nawet poza boiskiem. W tym przypadku kontrowersyjne słowo nie było oznaką frustracji czy braku szacunku, lecz bardziej nieformalnym uznaniem dla klasy rywala. A fakt, że podobne sceny wywołują dyskusję w mediach, tylko potwierdza, że Lewandowski od dawna nie jest już jedynie polskim napastnikiem w zagranicznym klubie, lecz pełnoprawną postacią hiszpańskiego futbolowego spektaklu.

