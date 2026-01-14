Prezydent Karol Nawrocki w stanowczych słowach podsumował politykę Unii Europejskiej. W jego opinii Bruksela powinna mieć świadomość, że najważniejszym aktem prawa w Polsce jest Konstytucja RP. – Unia została stworzona na innych fundamentach, a dzisiaj idzie w zupełnie innym kierunku – ubolewa prezydent.

W środę, 14 stycznia, ukazał się wywiad, którego prezydent Karol Nawrocki udzielił BBC. Jednym z kluczowych wątków poruszonych w rozmowie z brytyjską telewizją jest kwestia stosunku Polski do Unii Europejskiej.

– Unia została stworzona na innych fundamentach, a dzisiaj idzie w zupełnie innym kierunku. W Polsce najważniejsza jest konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – stwierdził. – I tak – jestem krytyczny jeśli Unia chce zmieniać polski system, polski ustrój, jeśli chce mówić Polakom co mają jeść, a czego nie, jeśli Unia podpisuje umowę z krajami Mercosur, niszcząc polskie rolnictwo – podkreślił prezydent.

– Apeluję, wróćmy do korzeni, zobaczmy swój potencjał, którym jest nasza gospodarka i nasze wartości, a wtedy przed nami piękna przyszłość – dodał.

Prezydent RP @NawrockiKn dla @BBCNews:



Nawrocki chce zmian w umowie Mercosur

To kolejny mocny sygnał na rzecz zablokowania umowy z krajami Mercosur, który wysyła Pałac Prezydencki. Kilka dni temu, Zbigniew Bogucki, szef KPRP, zapewniał, że Prezydent jest zainteresowany współpracą z rządem w tym zakresie.

– Prezydent chce dać instrument polskiemu rządowi, żeby powstrzymać Mercosur bez względu na to, jaka będzie decyzja Unii Europejskiej, czy dojdzie do podpisania, czy nie dojdzie do podpisania tej umowy – podkreślił.

Szef KPRP dodał również, że gdyby doszło do podpisania ww. umowy, to zaproponowane przez Prezydenta RP zapisy – zmiana preambuły w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego – dałyby polskiemu rządowi narzędzie do zablokowania szkodliwych dla Polski rozwiązań „poprzez procedury, które obowiązują w Polsce, poprzez polski Trybunał Konstytucyjny, poprzez polski wymiar sprawiedliwości”.

