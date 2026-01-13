Prezydent Karol Nawrocki otrzymał niespodziewaną pochwałę zza Oceanu. Tym razem nie Donald Trump, ale miliarder Elon Musk pochwalił polskiego prezydenta za jedno z ostatnich wet. Chodziło o ustawę cenzurującą sieć.

W piątek Karol Nawrocki zawetował trzy ustawy, jakie trafiły na jego biurko. Jedną z nich była nowelizacja ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. To implementacja unijnego Aktu o usługach cyfrowych (DSA, Digital Services Act).

W Polsce opozycja zarzuciła nowym przepisom wprowadzanie cenzury internetu. Akt przewidywał m.in. blokowanie nielegalnych treści udostępnianych w sieci (takich jak nawoływanie do nienawiści i popełniania przestępstw).

Nawrocki również ocenił nowe przepisy jako próbę wprowadzenia cenzury internetu. „Jako prezydent nie mogę podpisać ustawy, która w praktyce oznacza administracyjną cenzurę – mówił Nawrocki. – Tym bardziej, że wykryto w niej możliwość finansowania tzw. zaufanych sygnalistów, którzy za publiczne pieniądze mieliby wskazywać nieprawomyślne treści i obywateli, którzy takie poglądy wyrażają” – mówił prezydent.

Niespodziewanie Nawrocki otrzymał pochwałę za to weto ze strony Elona Muska. Słynny amerykański miliarder opublikował wpis na platformie X, który ograniczył się do jednego słowa: „Brawo” – napisał i dołączył polską flagę.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News; X