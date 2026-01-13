Pierwsza zagraniczna podróż prezydenta Karola Nawrockiego do Wielkiej Brytanii spotkała się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem ze strony Polonii. Według relacji Radia Wnet, na spotkanie w londyńskim Muzeum Armii Narodowej przybyły setki rodaków, a atmosfera wydarzenia daleko odbiegała od typowych dyplomatycznych standardów.

Wizyta miała dodatkowy kontekst — Londyn pozostaje bez urzędującego ambasadora RP. Prezydent postanowił wykorzystać ten fakt, zwracając się bezpośrednio do zgromadzonych Polaków. Jak podawało Radio Wnet, Nawrocki podkreślał, że w tej sytuacji to właśnie Polonia „pełni rolę nieformalnych ambasadorów polskości”. – Jesteście ambasadorami polskości! — mówił, akcentując swoje uznanie dla roli społeczności polskiej na Wyspach.

Oficjalna część wydarzenia potrwała około półtorej godziny, jednak to późniejsze spotkanie twarzą w twarz z uczestnikami wywołało największe emocje. Prezydent poświęcił na rozmowy oraz zdjęcia z rodakami kolejne dwie godziny. To mocno zaskoczyło uczestników, którzy nie spodziewali się takiego zachowania głowy państwa. Zostało ono oczywiście przyjęte z ogromną radością.

Każdy z Państwa przynosi dumę Rzeczypospolitej, ale także realną siłę w relacjach z Wielką Brytanią. Jesteście ambasadorami polskości! 🇵🇱❤️ pic.twitter.com/VRzYmvl2VP — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 13, 2026

– Z każdym się witał i ściskał ręce, cierpliwie pozował do zdjęć, nie pomijając nikogo w tłumie, ochrona wielokrotnie musiała interweniować, prosząc napierający tłum o cofnięcie się — opisywał przedstawiciel Radia Wnet.

Wizyta Nawrockiego na Wyspach pokazała, jak silne emocje wciąż budzi wśród Polonii to, co dzieje się nad Wisłą. Choć wydarzenie miało oficjalny charakter, jego przebieg i reakcje uczestników przypominały raczej spotkanie z długo wyczekiwanym gościem niż protokolarny obowiązek. Dla prezydenta była to nie tylko okazja do zaznaczenia swojej obecności na arenie międzynarodowej, lecz także do budowania narracji o wspólnocie, która — mimo odległości i politycznych zmian — wciąż czuje więź z krajem.

