Donald Trump w coraz ostrzejszym tonie powtarza, że Grenlandia powinna należeć do USA. Tymczasem CBS News, powołując się na analityków „zaangażowanych w sprawę”, ujawniła kwotę, jaka wchodziłaby w grę, gdyby Stany zdecydowały się na zakup wyspy od Danii.

Trump od początku swojej drugiej kadencji powtarza, że Grenlandia musi należeć do USA ze względów bezpieczeństwa. Wśród komentatorów pojawiła się obawa przed konfliktem wewnątrz NATO, ale przedstawiciele amerykańskiej administracji przekonują, że woleliby nabyć wyspę drogą kupna, jak niegdyś Alaskę.

Tymczasem, gdyby rząd Danii zgodził się przeprowadzić transakcję, USA mogłyby kupić Grenlandię za nawet 700 mld dolarów. To odpowiada kwocie ponad 2,5 biliona złotych. Tak twierdzą trzy źródła CBS News – w tym naukowcy i byli amerykańscy urzędnicy.

Dania jednak od początku stanowczo odmawia przekazania wyspy na rzecz USA w jakikolwiek sposób. W środę media obiegła informacja, że Duńczycy razem ze Szwedami i Norwegami wyślą wojsko na Grenlandię.

Trump zdaje się tracić cierpliwość, bo w ostatnich dniach – szczególnie po sukcesie operacji w Wenezueli – zaostrzył retorykę. „NATO będzie o wiele groźniejsze i skuteczniejsze z Grenlandią w rękach Stanów Zjednoczonych. Cokolwiek innego jest niedopuszczalne” – przekazał prezydent USA w Truth Social w środę. „NATO: Powiedźcie Danii, żeby się stamtąd wynosiła, natychmiast! Dwa zaprzęgi nie dadzą rady, USA dadzą!” – dodał.

Źr. Polsat News