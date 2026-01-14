Dania rozpoczęła przerzucanie wojska na Grenlandię. To dopiero początek, co potwierdza duński minister obrony Troels Lund Poulsen. Duńczyków wesprą oficerowie ze Szwecji. Tymczasem Donald Trump coraz ostrzej wypowiada się na temat wyspy.

Dania rozpoczęła zwiększanie obecności wojskowej na Grenlandii. Pierwszy transport wylądował już na lotnisku Nuuk i składa się z oficerów tzw. wysuniętego dowództwa oraz wyposażenia. To jednak dopiero początek.

„Zadaniem dowództwa wysuniętego jest między innymi zapewnienie gotowości logistyki i środowiska na przyjęcie późniejszych sił głównych” – podała duńska stacja telewizyjna informująca o sprawie. Media zauważają, że duża część sił duńskich angażuje się w zobowiązania sojusznicze na Bałtyku.

Dania otrzyma wsparcie ze Szwecji, która wyśle swoich oficerów o czym poinformował premier Ulf Kristersson. „Część oficerów szwedzkich sił zbrojnych przybywa dziś do Grenlandii. Są oni częścią grupy z kilku krajów sojuszniczych. Wspólnie przygotują kolejne działania w ramach duńskich ćwiczeń 'Operation Arctic Endurance'” – napisał szef szwedzkiego rządu na X.

W środę kwestię zajęcia Grenlandii po raz kolejny komentował Donald Trump. „Jeśli tego nie zrobimy, zrobią to Chiny albo Rosja, a to się nie wydarzy! (…) NATO będzie o wiele groźniejsze i skuteczniejsze z Grenlandią w rękach Stanów Zjednoczonych. Cokolwiek innego jest niedopuszczalne” – przekazał prezydent USA w Truth Social. „NATO: Powiedźcie Danii, żeby się stamtąd wynosiła, natychmiast! Dwa zaprzęgi nie dadzą rady, USA dadzą!” – dodał.

Źr. Interia