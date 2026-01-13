Donald Trump zgodził się, aby w Kongresie przegłosowano ustawę, która może zniszczyć rosyjską gospodarkę. „Młot na Rosję”, bo tak potocznie nazywają tę ustawę w USA, możliwe, że trafi pod obrady jeszcze w tym tygodniu.

Republikański senator Lindsey Graham, który współtworzył ustawę jeszcze 7 stycznia informował, że Trump dał zielone światło. „Po bardzo produktywnym spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem, które dotyczyło szeregu różnych kwestii, jest zielone światło dla ponadpartyjnej ustawy wprowadzającej sankcje na Rosję, nad którą pracowałem od miesięcy wraz z senatorem Blumenthalem i wieloma innymi osobami” – powiedział polityk.

Nie wykluczone, że kongresmeni jeszcze w tym tygodniu pochylą się nad ustawą. „Ta ustawa pozwoli prezydentowi Trumpowi karać kraje, które kupują tanią rosyjską ropę, napędzając tym samym wojenną machinę Putina” – mówił Graham. Chodzi głównie o Chiny, Indie i Brazylię, na których opiera się eksport rosyjskiej ropy.

„Jeśli chodzi o Rosję, uważam, że musimy zrobić wszystko, co możliwe, żeby zadusić ich gospodarkę. Tylko tak zmusimy ich, żeby rzeczywiście zasiedli do stołu negocjacyjnego z Ukrainą, na co do tej pory nie mieli ochoty” – dodaje senator senator Brian Fitzpatrick.

Ustawę przygotowano już wiele miesięcy temu, ale Donald Trump powstrzymywał głosowanie nad nią. Jak informuje Interia, po pierwsze żył w przekonaniu, że Putin ma dobre intencje i zgodzi się na zawarcie pokoju. Po drugie, administracja Trumpa obawiała się, że tak mocne uderzenie w fundamenty rosyjskiej gospodarki sprawi, że Kreml straci zainteresowania negocjacjami pokojowymi.

Źr. Interia