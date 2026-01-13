W środku narastających demonstracji antyrządowych w Iranie, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zwrócił się bezpośrednio do uczestników protestów, nawołując ich do dalszej mobilizacji i zajęcia strategicznych obiektów państwowych. Na swojej platformie Truth Social, Trump zadeklarował solidarność i obiecał nadchodzącą pomoc, co wywołało burzę w relacjach międzynarodowych, w tym ostre odpowiedzi z Teheranu i Moskwy.

Donald Trump, lider USA, opublikował na Truth Social emocjonalny komunikat skierowany do Irańczyków: – Irańscy patrioci, NIE USTĘPUJCIE – OPANUJCIE SWOJE URZĘDY !!! Zapamiętajcie nazwiska tych, którzy was krzywdzą. Zapłacą za to. Trump podkreślił, że rezygnuje z jakichkolwiek negocjacji z irańskimi władzami, dopóki nie zakończą się represje wobec manifestantów. Zakończył słowami: „WSPARCIE NADCHODZI”, co jest wariacją jego ikonicznego sloganu „Make America Great Again”, przerobionego na „Make Iran Great Again”.

Nie jest to pierwszy komentarz Trumpa w tej sprawie. Wcześniej informował, że śledzi rozwój wydarzeń na bieżąco, z raportami co godzinę. Zagroził, że jeśli reżim użyje broni przeciwko cywilom, Ameryka może podjąć kroki militarne. Jak podaje „New York Times”, prezydent otrzymał już briefingi na temat możliwych opcji interwencji wobec Iranu.

Tło Konfliktu. Skala protestów i ofiary

Fala protestów w Iranie rozgorzała w reakcji na politykę władz, doprowadzając do masowych zgromadzeń ulicznych. Według raportów organizacji praw człowieka HRANA, oparte na informacjach od lokalnych aktywistów, w zamieszkach zginęło minimum 646 osób. Część ofiar padła od kul, inni zginęli w chaosie spowodowanym przez tłumy. Sytuacja przypomina wcześniejsze kryzysy, jak te z czerwca 2025 roku. Władze w Teheranie obwiniają o podsycanie niepokojów Stany Zjednoczone i Izrael. Szef irańskiej dyplomacji, Abbas Aragczi, stwierdził, że protesty są wynikiem zewnętrznych manipulacji, co dodatkowo pogarsza napięcia na arenie globalnej.

Ostra Krytyka z Kremla

Deklaracje Trumpa spotkały się z natychmiastową reakcją Rosji. Rosyjskie MSZ nazwało amerykańskie ostrzeżenia „agresywną interwencją zewnętrzną” i „bezczelnym szantażem”. Moskwa przestrzegła przed potencjalnymi konsekwencjami militarnymi USA, które mogłyby zdestabilizować cały Bliski Wschód i zagrozić bezpieczeństwu światowemu. Podkreślono też, że nakładanie taryf na sojuszników Iranu to narzędzie presji gospodarczej.

Przeczytaj również:

Źródło: Polsat News