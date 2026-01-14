Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wywołał w środę kolejną debatę wśród sojuszników, publikując w mediach społecznościowych nietypowy apel dotyczący Grenlandii.

Amerykański prezydent wezwał NATO do nacisku na Danię, argumentując, że jedynie USA są w stanie zapewnić bezpieczeństwo temu strategicznemu obszarowi. W swoim wpisie napisał, że „NATO powinno powiedzieć Danii, żeby natychmiast się stamtąd wyniosła”, dodając przy tym, że „dwa zaprzęgi psów nie wystarczą, tylko USA są w stanie to zrobić (obronić – red.)”. Trump dołączył także fragment artykułu dotyczącego wcześniejszych analiz duńskiego wywiadu.

W przywołanym raporcie „Intelligence Outlook 2025” ostrzegano, że „Chiny przygotowują się do obecności wojskowej w Arktyce” oraz że „długoterminowe interesy Chin w regionie arktycznym obejmują Grenlandię”. W ocenie duńskich analityków, równolegle rośnie presja ze strony Rosji w rejonie Arktyki.

W tym samym czasie władze w Kopenhadze podjęły działania na wyspie. Jak przekazał duński nadawca publiczny DR, na Grenlandię skierowano wysunięte dowództwo odpowiedzialne za przygotowanie wyspy na przyjęcie większych sił własnych oraz sojuszniczych. Telewizja pokazała zdjęcia samolotu patrolowego Challenger, który pojawił się na lotnisku w Nuuk. Według źródeł DR zadaniem dowództwa jest rozbudowa infrastruktury i koordynacja logistyki.

Duńskie media przypominają, że wojsko tego kraju w dużej części skoncentrowane jest obecnie na bezpieczeństwie obszaru Morza Bałtyckiego, co dodatkowo obciąża możliwości militarne Kopenhagi.

Przeczytaj również: